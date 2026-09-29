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CSGO
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Cúp Liên Đoàn Fijian
08:30 - 08.10
Lautoka
vs
Navua FC
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2 - 1
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1 - 1
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1 - 1
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2 - 1
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1 - 1
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1 - 1
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Hạng 2 Guatemala
09:00 - 08.10
Sacachispas GT
vs
Fraijanes FC
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2 - 3
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4 - 1
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0 - 0
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2 - 3
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4 - 1
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0 - 0
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Giao Hữu Quốc Tế
09:00 - 08.10
El Salvador U16
vs
Belize U16
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6 - 1
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2 - 0
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6 - 1
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2 - 0
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-

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AFC U17 Women Asian Cup
15:00 - 08.10
Nữ Bhutan U17
vs
Nữ Lebanon U17
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
LOGAN

-

-

-

-

-

-

AFC U17 Women Asian Cup
15:00 - 08.10
Nữ Palestine U17
vs
Nữ Kyrgyzstan U17
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
MAX

-

-

-

-

-

-

AFC U17 Women Asian Cup
15:00 - 08.10
Nữ Syria U17
vs
Nữ Ấn Độ U17
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
NICK

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-

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-

Vietnam Womens League
16:00 - 08.10
Nữ PP Hà Nam
vs
Nữ Hà Nội
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2 - 1
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1 - 3
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1 - 0
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2 - 1
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1 - 3
Flag Flag
1 - 0
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TOM

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-

-

-

Vietnam Womens League
16:00 - 08.10
Nữ Hồ Chí Minh
vs
Nữ Than KSVN
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0 - 2
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0 - 2
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0 - 0
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0 - 2
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag
ZANE

-

-

-

-

-

-

AFC U17 Women Asian Cup
16:00 - 08.10
Nữ Ả Rập Xê Út U17
vs
Nữ Indonesia U17
Flag
7 - 0
Flag
Flag
7 - 0
Flag
TONI

-

-

-

-

-

-

AFC U17 Women Asian Cup
16:00 - 08.10
Nữ Campuchia U17
vs
Nữ Iran U17
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
FELIX

-

-

-

-

-

-

Hạng Nhất Kazakhstan
17:00 - 08.10
Shakhter
vs
Akademiya Ontustik
Flag
1 - 2
Flag Flag
0 - 2
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4 - 1
Flag
Flag
1 - 2
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
4 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

Hạng Nhất Kazakhstan
17:00 - 08.10
FK Yelimay Semey B
vs
FK Arys
Flag
3 - 2
Flag
Flag
3 - 2
Flag
OLER

-

-

-

-

-

-

Uzbekistan Pro League
17:30 - 08.10
Respublika FA
vs
Yaypan FK
Flag
1 - 0
Flag
Flag
1 - 0
Flag

-

-

-

-

-

-

AFC U17 Women Asian Cup
17:30 - 08.10
Nữ Hồng Kông U17
vs
Nữ Guam U17
Flag
7 - 1
Flag
Flag
7 - 1
Flag
FILIP

-

-

-

-

-

-

Vietnam Womens League
18:00 - 08.10
Nữ TNG Thái Nguyên
vs
Nữ Hà Nội II
Flag
0 - 2
Flag Flag
8 - 0
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1 - 3
Flag
Flag
0 - 2
Flag Flag
8 - 0
Flag Flag
1 - 3
Flag
NEMO

-

-

-

-

-

-

Hạng Nhất Kazakhstan
18:00 - 08.10
FK Kaspiy Aktau B
vs
Astana B
Flag
6 - 1
Flag
Flag
6 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

Hạng Nhất Kazakhstan
18:00 - 08.10
FK Aktobe II
vs
Tobol Kostanai B
Flag
5 - 5
Flag
Flag
5 - 5
Flag

-

-

-

-

-

-

Cúp Thổ Nhĩ Kỳ
18:00 - 08.10
Erciyes 38
vs
Kahta 02 Spor
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Uzbekistan Pro League
18:00 - 08.10
FC Kattaqo
vs
Metallurg Bekobod
Flag
1 - 1
Flag
Flag
1 - 1
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-

-

-

-

-

-

AFC U17 Women Asian Cup
18:00 - 08.10
Nữ Uzbekistan U17
vs
Nữ Bangladesh U17
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
XMEN

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Liga de Baloncesto
06:00 - 08.10
Capitanes Bogota
vs
Motilones del Norte

-

-

-

-

-

-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
08:15 - 08.10
Correcaminos UAT Victoria
vs
Abejas de León

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball Association
08:30 - 08.10
Nữ Golden State
vs
Nữ Las Vegas Aces

-

-

-

-

-

-

NBA
09:00 - 08.10
Portland Trail Blazers
vs
Golden State Warriors
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:00 - 08.10
Astros de Jalisco
vs
Gambusinos de Fresnillo

-

-

-

-

-

-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:00 - 08.10
Freseros de Irapuato
vs
Dorados de Chihuahua

-

-

-

-

-

-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:00 - 08.10
Mineros de Zacatecas
vs
Santos del Potosí

-

-

-

-

-

-

Korea WKBL Summer Cup
12:00 - 08.10
Nữ Bucheon Hanabank
vs
Nữ Woori Wibee
ALAN

-

-

-

-

-

-

FIBA U18 Women European Championship Division B
14:00 - 08.10
Nữ Estonia U18
vs
Nữ Bắc Macedonia U18

-

-

-

-

-

-

Korea WKBL Summer Cup
14:30 - 08.10
Nữ KB Stars
vs
Nữ Carleton Ravens
KOBE

-

-

-

-

-

-

National Basketball League
15:30 - 08.10
Cairns Taipans
vs
Brisbane Bullets
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Korean Basketball League
17:00 - 08.10
Wonju Dongbu Promy
vs
Changwon LG Sakers
ALAN

-

-

-

-

-

-

Korea WKBL Summer Cup
17:00 - 08.10
Nữ Sinhan Bank
vs
Nữ Victoria Select Team

-

-

-

-

-

-

B.League Premier
17:30 - 08.10
Akita Northern Happinets
vs
Kawasaki Brave Thunders
KOBE

-

-

-

-

-

-

Nacionaline Krepsinio Lyga
22:00 - 08.10
Silute
vs
Kedainiu SC

-

-

-

-

-

-

EuroLeague
23:00 - 08.10
BC Dubai
vs
Crvena Zvezda

-

-

-

-

-

-

EuroLeague
23:00 - 08.10
Maccabi Tel Aviv
vs
Olimpia Milano

-

-

-

-

-

-

EuroLeague
01:00 - 09.10
Bayern Munchen
vs
Virtus Bologna

-

-

-

-

-

-

EuroLeague
01:15 - 09.10
Panathinaikos AKTOR B.C.
vs
Fenerbahçe Istanbul

-

-

-

-

-

-

EuroLeague
01:30 - 09.10
Valencia
vs
Hapoel Tel Aviv

-

-

-

-

-

-

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WTA 125K Suzhou, China Women Singles
09:00 - 08.10
Bai Zhuoxuan
vs
Emerson Jones
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bai Zhuoxuan
-
-
-
-
-
Emerson Jones
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA 125K Suzhou, China Women Singles
09:00 - 08.10
Elvina Kalieva
vs
Tamara Korpatsch
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Elvina Kalieva
-
-
-
-
-
Tamara Korpatsch
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Wuning 3, China Men Singles
10:00 - 08.10
Jay Dylan Hara Friend
vs
Leong Mitsuki Wei Kang
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jay Dylan Hara Friend
-
-
-
-
-
Leong Mitsuki Wei Kang
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Wuning 3, China Men Singles
10:00 - 08.10
Ryan Seggerman
vs
Kaichi Uchida
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ryan Seggerman
-
-
-
-
-
Kaichi Uchida
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA 125K Suzhou, China Women Singles
10:10 - 08.10
Katarina Zavatska
vs
Daria Khomutsianskaya
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Katarina Zavatska
-
-
-
-
-
Daria Khomutsianskaya
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA 125K Suzhou, China Women Singles
10:10 - 08.10
Oleksandra Oliynykova
vs
Aliona Falei
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Oleksandra Oliynykova
-
-
-
-
-
Aliona Falei
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Shanghai, China Men Singles
11:00 - 08.10
Kimmer Coppejans
vs
Stefanos Tsitsipas
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kimmer Coppejans
-
-
-
-
-
Stefanos Tsitsipas
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

ATP Shanghai, China Men Singles
11:00 - 08.10
Nuno Borges
vs
Facundo Diaz Acosta
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nuno Borges
-
-
-
-
-
Facundo Diaz Acosta
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Shanghai, China Men Singles
11:00 - 08.10
Camilo Ugo Carabelli
vs
Ilia Simakin
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Camilo Ugo Carabelli
-
-
-
-
-
Ilia Simakin
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Shanghai, China Men Singles
11:00 - 08.10
Jaume Munar
vs
Jenson Brooksby
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jaume Munar
-
-
-
-
-
Jenson Brooksby
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Shanghai, China Men Singles
11:00 - 08.10
Pavel Kotov
vs
Tallon Griekspoor
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Pavel Kotov
-
-
-
-
-
Tallon Griekspoor
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Shanghai, China Men Singles
12:10 - 08.10
Hubert Hurkacz
vs
James Duckworth
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hubert Hurkacz
-
-
-
-
-
James Duckworth
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Singles
14:00 - 08.10
Karolina Muchova
vs
Nikola Bartunkova
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Karolina Muchova
-
-
-
-
-
Nikola Bartunkova
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

ATP Shanghai, China Men Singles
17:00 - 08.10
Luca van Assche
vs
Bu Yunchaokete
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Luca van Assche
-
-
-
-
-
Bu Yunchaokete
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Singles
18:00 - 08.10
Ekaterina Alexandrova
vs
Mirra Andreeva
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ekaterina Alexandrova
-
-
-
-
-
Mirra Andreeva
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Arctic Open, Mixed Doubles
14:00 - 08.10
Gao Jiaxuan
Wu Mengying
vs
Callum Hemming
Estelle van Leeuwen
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Gao Jiaxuan/Wu Mengying
-
-
-
-
-
Callum Hemming/Estelle van Leeuwen
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Singles
14:00 - 08.10
Tharun Mannepalli
vs
Christo Popov
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tharun Mannepalli
-
-
-
-
-
Christo Popov
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Mixed Doubles
14:10 - 08.10
Wong Jimmy
Cheng Su Yin
vs
Akira Koga
Natsu Saito
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Wong Jimmy/Cheng Su Yin
-
-
-
-
-
Akira Koga/Natsu Saito
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Singles
14:50 - 08.10
Lee Zii Jia
vs
Su Li Yang
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lee Zii Jia
-
-
-
-
-
Su Li Yang
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Women, Singles
14:55 - 08.10
Kirsty Gilmour
vs
Han Yue
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kirsty Gilmour
-
-
-
-
-
Han Yue
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Mixed Doubles
15:00 - 08.10
Zhu Yijun
Li Qian
vs
Guo Xinwa
Chen Fanghui
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Zhu Yijun/Li Qian
-
-
-
-
-
Guo Xinwa/Chen Fanghui
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Women, Singles
15:40 - 08.10
Sindhu Pusarla Venkata
vs
Riko Gunji
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Sindhu Pusarla Venkata
-
-
-
-
-
Riko Gunji
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Mixed Doubles
15:45 - 08.10
Liu Kuang Heng
Hsu Yin-hui
vs
Pakkapon Teeraratsakul
Sapsiree Taerattanachai
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Liu Kuang Heng/Hsu Yin-hui
-
-
-
-
-
Pakkapon Teeraratsakul/Sapsiree Taerattanachai
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Women, Doubles
15:50 - 08.10
Martina Corsini
Emma Piccinin
vs
Gabriela Stoeva
Stefani Stoeva
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Martina Corsini/Emma Piccinin
-
-
-
-
-
Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Women, Singles
16:30 - 08.10
Nguyen Thuy Linh
vs
Mia Blichfeldt
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nguyen Thuy Linh
-
-
-
-
-
Mia Blichfeldt
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Women, Singles
16:35 - 08.10
Ratchanok Intanon
vs
Tanvi Sharma
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ratchanok Intanon
-
-
-
-
-
Tanvi Sharma
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Mixed Doubles
16:40 - 08.10
Samuel Jones
Lizzie Tolman
vs
Filip Karlborg
Tilda Sjoo
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Samuel Jones/Lizzie Tolman
-
-
-
-
-
Filip Karlborg/Tilda Sjoo
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Women, Doubles
17:20 - 08.10
Uesaka Rin
Kie Nakanishi
vs
Chen Fanshutian
Luo Xumin
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Uesaka Rin/Kie Nakanishi
-
-
-
-
-
Chen Fanshutian/Luo Xumin
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Mixed Doubles
17:25 - 08.10
Feng Yanzhe
Huang Dongping
vs
Chen Tangjie
Chan Wen Tse
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Feng Yanzhe/Huang Dongping
-
-
-
-
-
Chen Tangjie/Chan Wen Tse
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Singles
17:30 - 08.10
Toma Junior Popov
vs
Tanaka Yushi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Toma Junior Popov
-
-
-
-
-
Tanaka Yushi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Singles
18:10 - 08.10
Kunlavut Vitidsarn
vs
Weng Hongyang
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kunlavut Vitidsarn
-
-
-
-
-
Weng Hongyang
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Women, Doubles
18:10 - 08.10
Sayaka Hirota
Ayako Sakuramoto
vs
Kathrine Vang
Mette Werge
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Sayaka Hirota/Ayako Sakuramoto
-
-
-
-
-
Kathrine Vang/Mette Werge
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Mixed Doubles
18:20 - 08.10
Jiang Zhenbang
Wei Yaxin
vs
Alexander Dunn
Julie MacPherson
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jiang Zhenbang/Wei Yaxin
-
-
-
-
-
Alexander Dunn/Julie MacPherson
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Doubles
19:00 - 08.10
Lee Fang-chih
Lee Fang-Jen
vs
Aaron Tai
Roy King Yap
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lee Fang-chih/Lee Fang-Jen
-
-
-
-
-
Aaron Tai/Roy King Yap
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Women, Doubles
19:10 - 08.10
Leona Michalski
Signe Schulz
vs
Bao Lijing
Cao Zihan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Leona Michalski/Signe Schulz
-
-
-
-
-
Bao Lijing/Cao Zihan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

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Xem thêm lịch trực tiếp
csgo
CROSSFIRE Season 6
08:00 - 08.10
Marsborne
vs
Without a Roof
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

dota2
European Pro League World Series Southeast Asia Season 18
10:00 - 08.10
Interactive Philippines
vs
Direborn
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

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Video highlight

LỜI GIỚI THIỆU

Hiện tại ở Việt Nam, không còn quá nhiều người xem bóng đá TV nữa bởi mọi người có thể chọn một cách tốt hơn, đó là xem tructiepbongda trên mạng. Khi cách này vừa nhanh, đơn giản lại có thể xem ở bất kỳ nơi nào mà mình thích. Chính vì thế có rất nhiều trang web xem bong da truc tiep. Nổi bật trong số đó, Xoilac TV được ra đời và được đón nhận của cộng đồng fan hâm mộ yêu thích bóng đá.

Xoilac tv trực tiếp bóng đá
Xoilac TV trực tiếp bóng đá

Xoilac TV là gì?

Xoilac TV chính là website bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, đây là nơi mà bạn có thể xem truc tiep bong da với chất lượng cao và bình luận tiếng Việt miễn phí cùng cộng đồng fan hâm mộ đông đảo yêu thích Xoilac TV. Thêm vào đó, còn có thể tham khảo rất nhiều các thông tin về bóng đá cực kỳ bổ ích mỗi ngày.

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Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá

Trong tất cả các website phát sóng bóng đá trực tiếp hiện nay tại Việt Nam. Website được nhiều người đánh giá và lựa chọn nhất phải kể đến Xoilacz.TV bởi chúng tôi đã có tên tuổi trên thị trường phát sóng trực tiếp bóng đá từ rất lâu cho đến nay.

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Xoilac TV – Kênh trực tiếp bóng đá tốc độ cao được yêu thích nhất

Nhắc đến Xôi Lạc Live thì gần như những ai thường xuyên theo dõi bóng đá trên mạng đến biết đến. Bởi chúng tôi phát sóng tất cả các giải đấu lớn nhất thế giới cũng như trong nước và trong khu vực khá đầy đủ. Để giúp mọi người có thể tìm và xem trực tiếp trận đấu mình thích dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.

Thêm vào đó, Xoilac TV còn đầu tư rất nhiều tiền để sở hữu được công nghệ truc tiep bong da hiện đại nhất. Điều này làm cho toàn bộ các trận đấu được chúng tôi phát sóng đều có chất lượng cực kỳ cao, từ hình ảnh cho đến âm thanh và kích thước màn hình.

Đường truyền mà Xoi Lac TV sử dụng cũng cực kỳ hiện đại, để giúp cho tốc độ trận đấu diễn ra ổn đinh và mượt mà nhất, ngoài tên thường gọi người dùng còn biết đến chúng tôi với các tên khác như Xoivo TV. Khi xem trận đấu bóng đá mình thích tại đây, bạn gần như không bao giờ thấy các tình trạng như giật, bị diss hay lag xuất hiện.

Tại XoiLac Z còn có một đội ngũ BLV cực kỳ chuyên nghiệp và đông đảo. Mà chúng tôi phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mới chiệu mộ được. Đương nhiên các BLV này sẽ tham gia bình luận toàn bộ các giải bóng đá lớn do chúng tôi phát sóng. Giúp những phút giây xem tructiepbongda của bạn trở nên lôi cuốn và sinh động hơn.

Đương nhiên khi xem bóng đá trực tiếp tại đây, bạn cũng ít khi nào bắt gặp quảng cáo xuất hiện. Bởi chúng tôi luôn muốn trải nghiệm của người xem là tuyệt vời nhất. Cũng như không muốn làm phiền người xem từ đầu cho đến cuối trận đấu.

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Địa chỉ xem bóng đá trực tuyến tốc độ cao full HD tại Xôi Lạc TV
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  • Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha – La Liga
  • Giải đấu bóng đá Ý – Serie A
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  • Giải đấu quốc gia Việt Nam – V-League
  • Giai vô địch bóng đá thế giới – World Cup
  • Giải vô địch bóng đá Châu Âu – Euro
  • Giải vô địch Nam Mỹ – Copa America
  • Ngoài ra còn rất nhiều các giải bóng đá khác.

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  • #1: Xoilacz , Xoilac 1, 2, Xoilac 7, Xoilac 79, Xoilac96, Xoilac97, Xoilac365
  • Đài K+ TV ( K+1 | K+ Phong Cách)
  • 90Phut TV (91Phutz.TV | 90phut.net | 90Phut TV | 90m TV | 90P TV | 91Phut | 91Phut Link )
  • Cakhia TV (Cakhia5.net | Cà Khịa TV Cakhia TV | Ca Khia TV | | Ca Khia Link | Cakhia Live)
  • Mitom TV (Mitom1 | Mitom2 | Mi Tom TV | Mì Tôm TV)
  • Ra Khơi TV ( Rakhoi.TV | Rakhoi.link | Ra Khoi TV)
  • Đài VTV (VTV6 | VTV3 HD | VTV9)
  • Banthang TV ( Banthang TV | Banthang.live)
  • Vao Roi TV (Vaoroi.TV | VaoroiTV | Vào Rồi TV | Vaoroi TV)
  • Đài VTC (VTC1 | VTC11 | VTC7)
  • Thuckhuya TV ( Thức Khuya TV | Thuckhuya.TV | Thuc Khuya Link | Thuc Khuya TV)
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Kết luận

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